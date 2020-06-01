Співачка Лоліта Мілявська поділилася забавним відео з повсякденного життя

у себе в Instagram красуня показала, як медична маска зіпсувала їй весь макіяж, передає Politeka.net. Лоліта зазначила, що була на зйомках, після чого їхала додому в масці. Але ось змити макіяж перед тим, як надягти захист, співачка забула.

«Ось що відбувається з тобою, коли ти дотримуючись масковий режим виходиш зі знімального майданчика, не знявши грим», - пожартувала артистка.

У підсумку обличчя співачки виявилося забрудненим червоною губною помадою. Вона грайливо запитала, на що це схоже. За день відео зірки подивилися майже 200 тисяч разів. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Лоліта Марківна ви прекрасна навіть якщо ви вся будете в губній помаді», «масочка-тема, можна фарбувати тільки очі», «Які у Вас гарні очі)))», «Схоже на любов», «Лялечка», «Да Ви цілувалися там», «Які очі, краса», «Все та ж краса, та ж Лола! Ууууххх красавишна», «Ви прекрасні Лоліта», «Схоже на те, що всю ніч була з коханцем», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Лоліта вперше заговорила про свого нового коханого. Співачка зізналася, що він поважає її професію. Через карантин вони рідко бачаться, але зате багато спілкуються по телефону. Про спільне життя поки не може бути й мови, але зірка зізналася, що вони часто влаштовують посиденьки один в одного.

Нагадаємо, що Лоліта висловилася про окупований Донбас: "Вони назад в Україну не хочуть".

Як повідомляла Politeka, Лоліта поскаржилася на "зіпсовану" українську мову: "її напхали...".

Також Politeka писала, що співачка Лоліта заявила, що Україна сама віддала Крим РФ: "Не вкладала в нього".