Співачка Лоліта Мілявська вперше розповів про свого нового коханого

Зірка зізналася, що дуже поважає те, що її чоловік займається. "Від нього багато що залежить", – заявила вона.

Лоліта зазначила, що зараз не може бачитися зі своїм обранцем через карантин. Однак вони багато спілкуються по телефону.

"Коли є можливість, ми разом, звичайно", – уточнила артистка.

При цьому вона зазначила, що не хоче переїжджати до коханого.

"Я просто дуже люблю свою квартиру. Я люблю своє проживання у себе. Він теж людина самодостатня, тому ми просто влаштовуємо посиденьки один у одного", – наголосила співачка.

Не поспішає Лоліта і з заміжжям.

"Знаєте, свобода – це дуже здорово. Сім'я – це все-таки зобов'язання. Вставати біля плити – щоб я? Немає вже", – наголосила співачка.

Ім'я свого коханого Лоліта так і не назвала.

Нагадаємо, Лоліта Мілявська 30 травня офіційно розлучилася з п'ятим мужеммужем Дмитром Івановим. Шлюборозлучний процес тривав майже рік, в результаті співачка відмовилася від усіх претензій щодо чоловіка. А ось екс-чоловік готує нові позови до суду.

Є думка, що Іванов просто використовує розлучення з Лолітою, як спосіб заробити.

Нагадаємо, співачка Лоліта заявила про окупованому Донбасі: "Вони назад в Україну не хочуть".

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