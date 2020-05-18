Співачка Лоліта Мілявська вперше розповів про свого нового коханого
Зірка зізналася, що дуже поважає те, що її чоловік займається. "Від нього багато що залежить", – заявила вона.
Лоліта зазначила, що зараз не може бачитися зі своїм обранцем через карантин. Однак вони багато спілкуються по телефону.
"Коли є можливість, ми разом, звичайно", – уточнила артистка.
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При цьому вона зазначила, що не хоче переїжджати до коханого.
"Я просто дуже люблю свою квартиру. Я люблю своє проживання у себе. Він теж людина самодостатня, тому ми просто влаштовуємо посиденьки один у одного", – наголосила співачка.
Не поспішає Лоліта і з заміжжям.
"Знаєте, свобода – це дуже здорово. Сім'я – це все-таки зобов'язання. Вставати біля плити – щоб я? Немає вже", – наголосила співачка.
Ім'я свого коханого Лоліта так і не назвала.
Нагадаємо, Лоліта Мілявська 30 травня офіційно розлучилася з п'ятим мужеммужем Дмитром Івановим. Шлюборозлучний процес тривав майже рік, в результаті співачка відмовилася від усіх претензій щодо чоловіка. А ось екс-чоловік готує нові позови до суду.
Є думка, що Іванов просто використовує розлучення з Лолітою, як спосіб заробити.
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