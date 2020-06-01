Певица Лолита Милявская поделилась забавным видео из повседневной жизни

У себя в Инстаграм красотка показала, как медицинская маска испортила ей весь макияж, передает Politeka.net. Лолита отметила, что была на съемках, после чего ехала домой в маске. Но вот смыть макияж перед тем, как надеть защиту, певица забыла.

«Вот что происходит с тобой, когда ты соблюдая масочный режим выходишь со съемочной площадки, не сняв грим», - пошутила артистка.

В итоге лицо певицы оказалось перепачканным красной губной помадой. Она игриво спросила, на что это теперь похоже. За день видео звезды посмотрели почти 200 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Лолита Марковна вы прекрасна даже если вы вся будете в губной помаде», «масочки-тема, можно красить только глаза», «Какие у Вас красивые глаза)))», «Похоже на любовь», «Куколка», «Да Вы целовались там», «Какие глаза, красота», «Всё та же красота, та же Лола! Ууууххх красавишна», «Вы прекрасны Лолита», «Похоже на то, что всю ночь была с любовником», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Лолита впервые заговорила о своем новом возлюбленном. Певица призналась, что он уважает ее профессию. Из-за карантина они редко видятся, но зато много общаются по телефону. Про совместную жизнь пока не может быть и речи, но звезда призналась, что они часто устраивают посиделки друг у друга.

Напомним, что Лолита высказалась об оккупированном Донбассе: "Они назад в Украину не хотят".

Как сообщала Politeka, Лолита пожаловалась на "испорченный" украинский язык: "его напичкали...".

Также Politeka писала, что певица Лолита заявила, что Украина сама отдала Крым РФ: "Не вкладывала в него".