Популярна українська виконавиця Настя Каменських блиснула бездоганним виглядом в кофті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Вірю, що попереду у нас новий світлий етап і ми повернемося до тим звичним речам (і не речей), які цієї весни стали цінувати ще більше. Я завжди намагаюся жити так, щоб цінувати кожен момент, кожну подію в моєму житті☺️ Давайте кожен день будемо самі створювати події, які будуть зігрівати нас, надихати і наповнювати наше життя», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Каменських зізналася, що щаслива виграти відразу кілька номінацій на популярному українському конкурсі. На знімку вона позує в кофті, з-під якої видніються пишні пружності. На це звернули увагу її шанувальники.

«Це нагорода за труди з Потапом», «божественна!», «яка краса», «пощастило Потапу», «Настя, ти найкраща», «бомбезний», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка Настя Каменських , яка виступає під псевдонімом NK, похвалилася новими фотографіями.

Відома українська співачка Настя Каменських є однією з найуспішніших зірок, за особистим життям якої стежать як журналісти, так і безліч шанувальників.

останнім часом артистка кардинально змінила образ і схудла, чим і хвалиться на своїй сторінці в Instagram.

На нових знімках Настя грайливо попозувала в сексапільної рожевій майці з відкритою спиною і чорних шкіряних штанях, які дуже вдало підкреслили її струнку фігуру. На першому знімку артистка повернулася в пів-обороту, продемонструвавши глибокий виріз на спині, а на другому - Каменських вирішила потягнути себе за волосся.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

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