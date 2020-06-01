Популярна українська виконавиця Настя Каменських блиснула бездоганним виглядом в кофті
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Вірю, що попереду у нас новий світлий етап і ми повернемося до тим звичним речам (і не речей), які цієї весни стали цінувати ще більше. Я завжди намагаюся жити так, щоб цінувати кожен момент, кожну подію в моєму житті☺️ Давайте кожен день будемо самі створювати події, які будуть зігрівати нас, надихати і наповнювати наше життя», - йдеться в повідомленні.
Крім того, Каменських зізналася, що щаслива виграти відразу кілька номінацій на популярному українському конкурсі. На знімку вона позує в кофті, з-під якої видніються пишні пружності. На це звернули увагу її шанувальники.
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«Це нагорода за труди з Потапом», «божественна!», «яка краса», «пощастило Потапу», «Настя, ти найкраща», «бомбезний», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, співачка Настя Каменських , яка виступає під псевдонімом NK, похвалилася новими фотографіями.
Відома українська співачка Настя Каменських є однією з найуспішніших зірок, за особистим життям якої стежать як журналісти, так і безліч шанувальників.
останнім часом артистка кардинально змінила образ і схудла, чим і хвалиться на своїй сторінці в Instagram.
На нових знімках Настя грайливо попозувала в сексапільної рожевій майці з відкритою спиною і чорних шкіряних штанях, які дуже вдало підкреслили її струнку фігуру. На першому знімку артистка повернулася в пів-обороту, продемонструвавши глибокий виріз на спині, а на другому - Каменських вирішила потягнути себе за волосся.
Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.
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