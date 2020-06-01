Американська фітнес-модель Ана Чері показала, як розважається на узбережжі в нюдовом купальнику

Як відомо, молода співачка прославилася завдяки своїй любові до зйомок у найбільш провокаційних образах після тренувань. Дівчина любить балувати фанатів кадрами із спортивних занять, зі своїх тренувань для схуднення і розповідати про те, що допомагає їй тримати м'язову масу в тонусі. При цьому результатом всіх вправ Чері ділиться в соціальній мережі Instagram, позуючи в купальниках на відпочинку, пише Politeka.

В цей раз Ана показала, як відпочивала на пляжі в персиковому купальнику з незвичайними вирізами на грудях і зовсім її не приховує. Дівчина підкреслила свій образ не тільки вдалим ракурсом, позуючи для нової фотосесії, але ще і доповнила його акуратною укладанням і міні-сережками-кільцями із золота. Фанати не залишилися байдужі до ніжного образу дівчини:

«Ти дійсно гарна», «Персикова мрія🔥», «Мені теж хочеться мати можливість відпочивати також шикарно😢😢😢», Боже, яка шикарна дама», «😍😍😍😘», «Боже мій, це просто вау», «Awesomely🔥Fantastic🍯💦!», «Твоє тіло просто ідеально😍❤️», «будь Ласка, я з тобою», «Waww чудова фігура 100% ІДЕАЛЬНО 😍💖🌹🌹💐💐», «Чудовий вид 😍💕❤️💕❤️😍», «Ти просто таки розквітлий квітка», «Ти моя ягода».

Також на сонячному фото зірка з'явилася в жаркому купальнику яскраво-золотистого відтінку, який зовсім не приховував пишні форми моделі, причому з-за зав'язок на ліфчику і трусиках дівчата, натягнута тканина виглядає так, немов ось-ось порветься. Ана ж на кадрі посміхається і виставивши руку вгору, показує знак "світу". Схоже, дівчина стала виглядати ще привабливіше після спеціальних тренувань. Фітнес-модель знає, як досягти ідеальних резьтатов.

«✌🏼 Щасливого дня. У минулі вихідні Палм-Спрінгс було так весело! Але ця 116 ° спека була схожа на те, як відкрити дверцята духовки і просто стояти там 🔥🔥 Але ми залишалися спокійними і веселилися з нашими друзями 💛», - розповіла дівчина під постом.

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