Знаменита українська травесті-діва Монро показала, як попрощалася з весною

Зірка опублікувала пост в Instagram, де розповіла, як провела 31 травня передає Politeka.net.

Травесті-діва підкріпила запис кількома фотографіями, які були зроблені на вулицях Києва.

Для прогулянки Монро вибрала хустку приглушеного рожевого кольору, яку зав'язала на голові. Також зірка одягла толстовку, куртку та кросівки.

Завершували образ Монро різноманітні аксесуари.

Артистка позувала в різних локаціях, а на одному зі знімків вона засвітилася зі склянкою в руці.

В пості Монро розповіла, що вчора в такому вигляді проводжала весну.

"Сьогодні зустрічаємо літо, і чує мій ніс, воно готує сюрпризи. Враховуючи, що я вийшла з дому в майці, толстовці, в куртці з підкладкою, а все одно якось мерзлякувато😐", - написала артистка.

Далі зірка привітала всіх з Днем захисту дітей та побажала дорослим, хоч іноді "звертатися до своєї внутрішньої дитини", яка страждає.

"Потрібно просто обійняти, заспокоїти і втішити🤗 Все буде добре, ти є у мене, ти в безпеці! Мур😺", - написала травесті-діва.

За дві години пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Моя внутрішня дитина просить від тебе мотиваційного понеділка. Де вііін?😁", "Ось-ось - ,,внутрішня дитина, - це правда. Так не вистачає жилетки)", "А осінь напевно ще більше сюрпризів 😀🌹🌹🌹💕💕💕", "Вам підходять маленькі люди ❤️", "Даєш мотиваційний понеділок, цього замало", "Ніжна, красива, весняна❤️", - написали користувачі мережі.

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