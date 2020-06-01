Відомий український співак Костянтин Бочаров (MELOVIN), який був фаворитом Андрія Данилка на Євробаченні, не зміг стати співаком року

Як передає Politeka.net, про це стало відомо після оголошення результатів престижної премії «Золота Жар-птиця 2020». Співак не зміг перемогти в жодній номінації, в якій номінувався. Свою поразку він відзначив незвичайним способом.

Хлопець заліз в душ, який попередньо прикрасив фольгою. Він був одягнений в костюм і чорні окуляри. Поряд з артистом стояв телефон. Однією рукою MELOVIN тримав телефонну трубку, а іншою – поливав себе водою.

«Побачимося пізніше», - підписав відео артист.

За короткий час його подивилися понад 22 тисяч разів. У коментарях почали підбадьорювати співака.

«О боже... Леді Гага і Аріана нервово курять в сторонці», «Знову улюблений “soon” від Мела», «Мел, ми теж засмучені.. Але ти найкращий і без статуетки. Ти для нас завжди ПЕРЕМОЖЕЦЬ», «Ти – суцільний і довгий вау, хлопчик-космос! Любимо до місяця і назад!», «Ой дівчатка, ви намокли», «Мокренька кисонька..вибачте», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, MELOVIN був одним з номінантів на перемогу у премії «Золота Жар-птиця 2020», але премію забрав співак Олег Винник. Крім цього, артист був номінований на пісню року зі своїм хітом «Ти», але перемога пішла пісні «Дим» групи «Время и стекло».

Нагадаємо, що MELOVIN приголомшив зовнішнім виглядом у звичайному житті, особисті кадри: "Чорнява Рапунцель".

Як повідомляла Politeka, MELOVIN ошелешив образом в золотих рукавичках і масці: «Ти не з нашої планети".

Також Politeka писала, що MELOVIN виблискував голим тілом в шкірі, пристрасні кадри: «Як тепер заснути?».