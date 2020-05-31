"Господи, навіщо так красиво"

35-річна українська співачка Тіна Кароль приголомшила чуттєвою фотосесією

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в чорному довгому платті. Родзинкою вбрання став, безумовно, великий виріз, оголивший плоский і засмаглий животик Тіни.

Блондинка позувала на зеленому газоні, примостившись біля живоплоту. На одному кадрі артистка замріяно дивилася вдалину, показавши себе в повний зріст, на іншому - спрямувала мрійливий погляд собі під ноги, витончено піднявши руки і застигнувши в чуттєвій позі. На третьому знімку Кароль зачарувала армію фанатів янгольською посмішкою.

"#вільна - дует з @the_hardkiss отримав премію «Балада року» за версією премії "Золота Жар-птиця", - похвалилася своїм успіхом Тіна.

За лічені хвилини шанувальники встигли більше 20 000 раз по достоїнству оцінити пост співачки, щедро нагородивши її компліментами в коментарях. Цікаво, чи привітав уже Тіну її колега по "Голосу" Дан Балан, з яким їй приписують пристрасний роман.

"Вааааааууу💞 Яка гарна🤩"

"Заслужено!!!!💪"

"Нереальна😍💛"

"Господи, навіщо так красиво🤤😍"

"Тін, ти спеціально таке плаття наділа?))"

"Я випала в осад, як же гарно 😍"

"Тіночка, молодець! всім носа втерла, у всіх сенсах🔥🔥👍! любимо тебе! душа наша!!!!❤️"

"А пожежні коли-небудь сюди доїдуть, всі завжди горять 😂🔥❤️ Вітаємо Тінка ❤️🙏😍"

"Коли набридли коментарі і підозри вагітності Тіна одягла сукню з відкритим животом"

"Весь карантин Тіна качала прес😍"

Раніше ми повідомляли, Кароль шокувала "вишеньками" на камеру. Співачка виставила в "сторіз" кадр, на якому показала себе у білому светрі зі згаданими ягідками. Примітно, що тканина вигідно облягла пишний бюст красуні.

Нагадаємо, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає

Як повідомляла Politeka, невгамовна Кароль змусила хвилюватися Балана, в мережі не витримали