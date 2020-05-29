Украинская певица Тина Кароль покорила милым видом в яркой кофточке с вишенками
Так, в этот раз в социальной сети Инстаграм в разделе Стори Тина представила небольшой ролик в котором похвасталась своим новым образом. Певица показала свою новую кофточку, которая ей очень понравилась и восхитила видом, ведь новый лук знаменитости был очень выразительным, передает Politeka.net.
Денег можно не ждать: в Пенсионном фонде рассказали, кто останется без выплат
Доллар ошарашил резким скачком, курс валют расстроил украинцев: к чему готовиться
Русская Кардашьян натянула на свои спелые "ягодки" маленький купальник: "Едва прикрывал..."
Новые жесткие правила, небывалые доплаты и изменение курса доллара – главное за ночь
Так, звезда примерила бежевого цвета кофточку, которая подчеркнула ее изящность, а милая вышивка вишенок на ткани добавила ей озорства. Чтобы похвастаться также и стройным телом, звезда показала плоский живот, подняв руку вверх и продемонстрировав фигуру в новом наряде, дополненном светлыми джинсами. Под похожим фото на фан-аккаунте Тины поклонники также упомянули Дана Балана, с которым ей приписывают бурный роман, отметив, что тот "не устоит".
Отметим, певица не так давно ошеломила сеть располневшей фигурой на отдыхе в Карпатах и, похоже, чтобы оправдаться за неудачные домашние кадры, решила представить фото из последних фотосесссий, которые были сделаны в невероятном образе. Тина буквально покорила фанатов идеальными формами.
Так, Тина предстала в необычном образе, примерив тонкий белый боди. Сама артистка позировала склонившись перед объективом, прислонив стройные ножки к себе. На кадре можно также заметить лицо знаменитости, которое изображено крупным планом. Автором фотографий стала фотограф Анна Гончарова.
А вот фанаты оценили нюдовый макияж знаменитости и ее чувственный, слегка пикантный образ:
«Эээээээээ, 🤤🤤😪🔥❤️❤️ у меня челюсть отвисла 🔥🔥😍😍😍», «Очаровательная🥰😍», «Моя челюсть....🤤», «Очень красиво💜💜💜», «Просто от такой красоты я уже упала ❤️😻❤️😻🙂», «Самая самая 😻», «Такая сильно красивая 😻😻», «❤️красотка просто отпад❤️😍», «Красивая🥵💦», «я ослеплена😻», «Зачем так красиво?🤤😍», «Пожар🔥🔥🔥», «Господи , невероятная ❤️».
Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает
Как сообщала Politeka, неуемная Кароль заставила волноваться Балана, в сети не выдержали
Также Politeka писала, что Кароль в алом платье ошарашила видом перед молодым красавчиком