Літо в Україні настане тільки в календарі
Як передає Politeka.net, згідно з даними Укргідрометцентру, погода 1 червня 2020 не здивує різким потеплінням і як раніше буде прохолодною.
Опади у вигляді дощів очікуються 1 червня в усіх областях. Що стосується температури повітря, то найменші показники будуть в західній частині країни. На сході і півдні ситуація дещо краще.
Мінімальні температури - 12-14 градусів очікуються в Київській, Чернігівській та Вінницькій областях, до 16 градусів повітря прогріється у Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Полтавській та Чернівецькій областях.
До 18-19 потеплішає в Ужгородській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Харківській областях. 20-22 зі знаком + очікується в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Криму.
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За інформацією народного синоптика Наталки Діденко, поступове потепління почнеться з середи, 3 червня.
Раніше ми повідомляли, рятувальники попередили українців про те, що насувається стихійне лихо 31 травня - 1 червня. Зливи, які обрушилися на Україну в останні тижні, не пропадуть безслідно - очікується значний підйом рівня води в річках у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Місцями почнеться затоплення заплав та сільськогосподарських угідь.
Зокрема, на 0,5 - 1,5 м, і на окремих ділянках до 2 м, підніметься вода на річках басейнів Сяну і Дністра.
Також ми писали, що напередодні літа в Карпатах випав сніг. Кадрами стихії поділилися на Фейсбук-сторінці «Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост».
"Значне погіршення погодних умов у високогір'ї. Станом на 7:30 31.05.2020 р. на г. Піп-Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 20 м. Падає сніг. Вітер південно-західний, 14-15 м/с. Пориви до 20. Температура повітря -4°С», - йдеться в повідомленні рятувальників.
Нагадаємо, погода в Україні остаточно злетіла з котушок, кучугури ростуть: фото травневого снігу.
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