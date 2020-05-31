44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова обескуражила публику бесстыжими фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых сначала позировала в одежде и с традиционным букетом роз, а затем отбросила излишнюю скромность и тесный наряд, забравшись в купель.

Так, Анастасия в очередной раз похвасталась длинными ногами, показав себя в крохотных джинсовых шортиках. Ненакрашенная Волочкова, держа в руках белые розы, постояла возле камина, а затем плюхнулась на диван.

После этого балерина нескромно стянула с себя одежду, нырнув в деревянную бочку с ледяной водой. Благо, при этом звезда прикрылась банным веником - чтоб уж окончательно не добить и так шокированную публику.

"Дождливый вечер был скрашен прекрасной компанией, белыми розами, русской баней, купелью ледяной, уютом и романтикой гостевого дома.🌺🔥😊 Прекрасная изоляция!🔥", - подписала кадры Анастасия.

За час пост лайкнули более 1500 человек, но вот высказать свой востог пользователи так и не смогли, так как балерина закрыла возможность комментировать ее фото. Стоит отметить, это далеко не в первый раз, когда артистка показывает себя обнаженной с веником - "сколько можно?" - вопрошали у звезды в последний раз.

Ранее мы сообщали, Волочкова, окончательно лишившись скромности, повернулась к камере во время тренировки самым пикантным местом. При этом звезда была в нескромном наряде - голубом боди. Анастасия высоко задрала ногу, застыв в таком положении.

"Но эти все, "бросатели грязи😝" должны помнить о том, что до адресата, защищённого силой добра, профессионализма и позитива, кидаемая ими грязь не долетает! А в их руках это дер*мо остаётся так надолго, что никакие антисептики не помогут😂", - накинулась балерина на недоброжелателей под этим фото.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин.

А еще Politeka писала, что бесстыжая Волочкова задрала балетную пачку и засветила пикантные места.

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах.