Известная балерина Анастасия Волочкова показала необычный кадр в полупрозрачном платье без белья

Балерина решила показать, как выглядела во время съемок в специальной фотосессии. Знаменитость примерила необычный наряд - полупрозрачное платье из блесток и сменила прическу. При этом ранее похожие кадры звезды специально ограничивала, лишая пользователей Инстаграм возможности прокомментировать увиденное, пишет Politeka.net.

Так, под реклламным постом знаменитости - она напомнила о работах своего фотографа, Волочкова решила впервые за долгое время открыть возможность комментирования. Этим тут же воспользовались и недоброжелатели звезды, написав довольно много далеко не лестных комментариев.

«А что мешает сейчас голову помыть, надеть красивое платье и сфотографироваться????», «Откуда талия взялась???», «Варианта четыре и все имеют место быть: 1 Леночка, в скафандре с наглухо забитыми очками😂. 2. Леночка под запрещённой. 3. Леночка переборщила с фотожопом ( и у тётки нарисовалась талия😂) 4. Это не ПрЫма! Опять обман», «Взгляд СМИ на Вас куда веселей😍😍😍 дряблость подкралась незаметно», - написали пользователи сети.

Отметим, Волочкова уже долгое время находится на карантине, поэтому свой профиль в Инстаграм стала обновлять гораздо реже, все чаще появляясь на домашних фото и видео в небрежном виде.

При этом, чтобы поддерживать интерес не особо доброжелательной аудитории, она также решила представить довольно странное видео. Так, Анастасия Волочкова осрамилась на весь интернет, показывая нелепые упражнения в спортзале.

«Укрепление мышц спины-важный для меня момент. Я очень люблю физическую нагрузку в балетном или фитнес зале. Но и в домашних условиях Тренажер можно заменить резиновым эспандером. Завтра покажу, как это делать», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Волочкова делает один подход тяги в блоке на спину, после чего резко подскакивает и демонстрирует растяжке. После этого звезда выполняет узкую тягу к спине, после чего опять демонстрирует растяжку. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

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