Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наташа Горова показала, як відпочиває з хлопцем

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Який гарний, о май гад!» - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Горова позує разом з хлопцем, який ніжно її обнімає. На інших кадрах Горова показує, як він готує.

«Ааааа…нема слів», - підкреслюється в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що кадри Горова викинула у себе в Сторіс, тому її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, прийомну дочку українського продюсера Потапа Наташу Горову «застукали» з хлопцем, коли пара відпочивала.

«Сховалися від всіх», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Горова разом з хлопцем сидять під деревом, мило посміхаючись на камеру.

«Затишно з тобою», - написала під знімком Горова.

Шанувальники зірки активно лайкали знімок, хоча і не зважилися його коментувати.

До цього ми писали, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова блиснула бездоганною фігурою в спортзалі.

«Ходжу-ходжу, а спільної фотки ще немає», - йдеться в повідомленні.

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