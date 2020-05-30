Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наташа Горова показала, як відпочиває з хлопцем
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Який гарний, о май гад!» - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Горова позує разом з хлопцем, який ніжно її обнімає. На інших кадрах Горова показує, як він готує.
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«Ааааа…нема слів», - підкреслюється в тексті повідомлення.
Звернемо увагу, що кадри Горова викинула у себе в Сторіс, тому її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.
Як повідомлялося раніше, прийомну дочку українського продюсера Потапа Наташу Горову «застукали» з хлопцем, коли пара відпочивала.
«Сховалися від всіх», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Горова разом з хлопцем сидять під деревом, мило посміхаючись на камеру.
«Затишно з тобою», - написала під знімком Горова.
Шанувальники зірки активно лайкали знімок, хоча і не зважилися його коментувати.
До цього ми писали, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова блиснула бездоганною фігурою в спортзалі.
«Ходжу-ходжу, а спільної фотки ще немає», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, дочка Потапа блиснула апетитними формами в купальнику
А ще Politeka писала, що соковита дочка Потапа в одній білизні показала ідеальні вигини
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