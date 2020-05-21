Жена известного украинского путешественника и телеведущего Дмитрия Комарова, модель Александра Кучеренко показала, как выглядела до замужества

Архивное фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, приурочив его к празднованию Дня вышиванки, передает Politeka.net. На фото красотка была одета в роскошное вышитое платье. Она обнажила свои плечи, что придало особой пикантности снимку. Саша широко улыбалась и смотрела в кадр. Ее волосы доставали пояса – такими они были длинными.

«На этом фото мне 17 лет, и это - моя первая вышиванка. Делали ее на заказ в моем родном Днепре, а пояс к ней я купила уже на Андреевском спуске, когда переехала в Киев. Затем была эта, одна из первых моих профессиональных фотосессий», - начала вспоминать звезда.

Сейчас Александре Кучеренко 22 года. В 2016 году она стала обладательницей титула «Мисс Украина». Красотка ведет телепередачу «Звездный спорт» на канале ICTV. В 2019 году она вышла замуж за Дмитрия Комарова.

За пару часов архивный снимок Александры собрал более 6 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Сашуня вы просто чудо- расчудесное», «такая светлая и добрая девушка) глядя на тебя теплеет в душе)», «Эхх, Украиночка!) хорошенькая», «Красотка», «Невероятной красоты Саша», - пишут пользователи сети.

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