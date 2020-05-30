Жена известного украинского путешественника и телеведущего Дмитрия Комарова, модель Александра Кучеренко поздравила любимый город с днем рождения

Как известно, «свой» день столица отмечает в последние выходные мая, передает Politeka.net. Александра по этому поводу поделилась на страничке в Instagram трогательным поздравлением, опубликовав новое фото.

На снимке девушка позирует в красном облегающем мини-платье, которое в деталях подчеркивает идеальную фигуру Александры, и босоножках.

Она стоит у окна на всю стену, внизу за которым виднеется храм, и смотрит вдаль.

«Сегодня Киев в слезах дождя... Но мы то знаем, как он прекрасен, когда улыбается! С Днём рождения, Киев❤️ Не расстраивайся - всё обязательно будет хорошо)) P.S. А можно Киевский торт с доставкой на дом?😂», – подписала она снимок.

В комментариях поклонники не смогли обойти стороной красоту девушки.

«Какая фигурка😍», «Александра, Вы очень красивая! 🥰🥰🥰 почему так редко выставляете фото и посты? P.S. Обожаю Киевский торт🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤», «Самая красивая❤️😍», «Красавица, как розочка, стройная, как березка😊😍», – пишут под фотографией.

Ранее мы рассказывали о том, что Кучеренко показала, как проводит время на выходных. На своей странице в соцсети звезда опубликовала новое фото, на котором попозировала в стильных джинсах, кедах и черной кожанной куртке, под которую надела красную водолазку. Красотка была в солнцезащитных очках и на велосипеде.

Ее геолокация показала, что Александра была в парке на ВДНХ на проспекте Академика Глушкова.

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