50-річний стриптизер Сергій Глушко, більше відомий як Тарзан і чоловік Наташі Корольової, засвітився в Каліфорнії за підмітанням вулиць

Жартівливий відеозапис «громадських робіт» артист розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

На відео Глушко в бриджах і блакитній із синім футболці підмітає вулицю мітлою, зробленою з листя пальми.

У якийсь момент до нього підходить «кореспондент» California news і питає англійською мовою, що він робить, на що Глушко спочатку просить говорити російською, а потім розповідає передісторію свого покарання.

За його словами, його засудили до ста годин громадських робіт за те, що він прийшов голий в громадське місце. Мовляв, у Москві таке виходило, а тут ось його не зрозуміли».

Ясно, що відео було жартом, і користувачі підхопили його в коментарях.

«Сергуня красава! Приїжджай до нас взимку: снігу багато, інструмент є, шапку купимо!😃», «Молодець, Серьога! Будь-яка робота по плечу!💪😉 Пощастило Наташі, з таким чоловіком не пропадеш!🤩👍», «Сергій вам все йде! Навіть мітла📍», «Ну Слава богу! Хоч дали на шматок хліба заробити!», «Мда... В Америці свої закони!», «Краще б я там мів замість тебе..🤔 хоч так би Лос-Анджелес подивився 😂», «Тарзан, вам пора вже в джунглі😂», – пишуть під публікацією.

Не так давно Тарзана піддали шквалу критики за інтерв'ю одному зі ЗМІ, у якому той розповів, що пандемія сильно вдарила по його доходах. Мовляв, нещодавно він був змушений закрити свій фітнес-центр. Його шоу теж опинилися під забороною.

За словами чоловіка, у них з Наташею Корольовою ще є заощадження, але вони вже закінчуються. Поки незрозуміло, коли закінчиться карантин, і артисти зможуть повернутися до роботи. Сергій Глушко також зазначив, що уряд ніяк не допомагає представникам творчої професії, хоча підтримує пенсіонерів.

Нагадаємо, що Тарзан роздягнувся і показав свою міць прямо на зйомках серіалу.

Як повідомляла Politeka, зарослий Тарзан налякав зовнішнім виглядом, Корольовій можна поспівчувати.