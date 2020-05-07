Известная певица Альбина Джанабаева показала портрет, который рисовали по ней 12 лет назад

На фото Джанабаева стоит в белой толстовке и с распущенными волосами, снимая себя на телефон. Образ Альбина дополнила небольшим макияжем и показывала портрет, который рисовали по ней когда-то. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как вы считаете, портрет- хороший подарок или нет? И похожа ли я на себя на этом портрете?

P.s. Ему точно больше 10-12 лет, в то время, мне казалось, что очень похожа)", - написала Джанабаева.

Фанаты поставили более 700 лайков за 10 минут и написали несколько комментариев:

"Энергетика другая))", "Похожа и в жизни, и на портрете прекрасна", "Да, похожа, но с овалом и формой лица напутано мне кажется”, "На мой взгляд, не похожи (особенно губы и подбородок) вы лучше", "Похоже очень! #королевасолнца", "Похожа, но вы красивее", " Конечно похожа,Вы с каждым годом становитесь интереснее,появилась уверенность,Вы стали еще красивее!".



Отметим, что Джанабаева вышла замуж за Меладзе в 2014 году, а значит, портрет был написан еще до свадьбы.

Сообщалось, что брак российской певицы Альбины Джанабаевой и артиста Валерия Меладзе не дает покоя пользователям, особенно после того, как появились слухи о разводе.

Валерию приписывают отношения на стороне, что, мол и стало поводом для ссор. Ни Альбина, ни ее муж никогда не подтверждали, что их связь может быть на грани разрыва, правда однажды Джанабаева удалила в социальных сетях все снимки с супругом, чем только подлила масла в огонь.

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