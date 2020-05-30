В Нацбанку попередили українців про "підводні камені" нових кредиток і страховок

Українці часто стикаються з ситуацією, коли при оформленні банківської картки у відділенні нав'язують ще одну, для виплат або кредитну, з мінімальним лімітом.

Виявляється, це категорично заборонено законом. В Національному Банку України розповіли, що такі дії є незаконними, і клієнт має право відмовитися від будь-якої послуги банків, яку йому нав'язують.

"Пропонувати свої послуги, нехай навіть наполегливо – це не порушення прав споживачів. Однак банкам не потрібно видавати бажане за дійсне. Якщо банк стверджує, що не може видати зарплатну чи пенсійну картку без кредитної – він вводить вас в оману і нав'язує послугу", - сказано в повідомленні НБУ.

Є також інші послуги, від яких можна відмовитися, адже вони не є обов'язковими:

1. видача кредитної картки разом з зарплатною.

2. обов'язкова страховка у певній компанії для отримання кредиту. У банках кажуть, що це входить в пакет послуг і зазвичай на вибір є тільки одна страхова компанія.

3. банк продає страховку від нещасних випадків під час обміну валюти.

4. банк самовільно підключає послугу sms-інформування і стягує за це комісію.

Якщо працівники банку не реагують на відмову клієнта, то в НБУ радять писати спочатку скаргу на ім'я керівництва банку. Якщо і це не допомагає, то скаржитися в НБУ. В якості прикладу в Нацбанку призвели дві реальні історії з клієнтами.

Перший випадок: клієнт отримав разом з зарплатною карткою кредитку, але нею не користувався. Банк тим часом справляв 20 гривень щомісяця за обслуговування, списуючи кошти з ліміту. У кращому випадку банк повідомив про заборгованість відразу, як тільки невпинно утворився борг по кредитній карті. У гіршому – через кілька місяців, коли борг почав рости в геометричній прогресії.

Другий випадок. Клієнт разом з зарплатною карткою отримав кредитну. На балансі рахунку кредитні кошти відображаються разом з особистими. Клієнт користується грошима і не розуміє, за яку суму будуть нараховуватися відсотки, і де знаходиться межа ліміту.

Нагадаємо, тарифи на комуналку злетять, українцям озвучили нові розцінки і попередили про скасування пільг

Як повідомила Politeka, тарифи на комуналку в Україні різко змінилися, нові цифри: "У порівнянні з квітнем..."

Також Politeka писала, що нововведення у боротьбі з боржниками довело українців до відчаю: "А завтра скажуть нирку віддай"