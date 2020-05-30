Українська співачка і учасниця «Квартал 95» Марта Адамчук вразила яскравим образом в білосніжній сукні

Так, на новому кадрі дівчина позувала у вільному білосніжній сукні в підлогу, повністю приховує її фігуру. Марта з легкою посмішкою позувала серед квітучих дерев і підкорила ніжним чином, пише Politeka.net

«Друзі, дякуємо усім вам за вчорашній день - за те, що були ви всі і за те, що я змогла побути і сама з собою. А сьогодні - вже інший день та інше прекрасне свято) З Днем народження, Київ 🕊 📸 @dvorianetsanna_photographer 🤍», - написала Марта.

Ось що відповіли шанувальники:

«З днем народження тебе, мила! 💓», «З минулим тебе, нехай завжди буде натхнення і посмішка на обличчі 😘🎂🎉», «Вау яка краса як у казці, ну просто дивовижне фото обожнюю, це дуже круто виглядає, «Богиня🔥💚».

Раніше Марта показала, як позувала посеред поля жовтих квітів. Чарівна брюнетка з'явилася в простому способі, однак від цього не стала менш яскравою.

Зірка одягла бежеву толстовку, яка ніяк не підкреслила її фігуру. Співачка робила селфи, розпустивши короткі волосся. На руку модель одягла шкіряний браслет, а очі приховали - темні окуляри.

Зірка закинула за вушко волосся, блиснувши акуратною сережкою.

"Затори в полях)", - підписала знімок красуня. За годину пост зібрав майже 500 лайків і трохи коментарів.

"Так красиво ️Україна виглядає приголомшливо в наші дні 😍", "Як завжди, дуже добре 😍😍 З Вами навіть хочеться на українську мову перейти, хоча в житті спілкуюсь російською 🙂❤", "Красиво", "Яка класна і кльова 💚👍🏻", "А позаду Вас росте гірчиця! ФОТО просто СУПЕР! ❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

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