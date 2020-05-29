34-річна російська співачка, блогер і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова роздяглася заради приголомшливого фото

Як передає Politeka.net, скандальна красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому похвалилася накачаною фігурою.

Ольга постала в світло-бірюзовому спортивному костюмі. Дівчина зняла кофту, зав'язавши на плечах, залишившись в штанях і крихітному топіку. Неможливо не помітити вражаючий прес красуні - від цих "кубиків" стає жарко.

Бузова розставила ноги на ширині плечей, вигнула спину і опустила голову вниз. Втомлена і змилена зірка похвалилася в підписі: "На спорті , на танцях , на двіжі 😎🦖"

Фанати збожеволіли від щастя при вигляді такої Ольги, не скуплячись на компліменти.

"Прес гармата🔥"

"Який прес 😍🤩🤤"

"Оля да твій животик супер👍👍"

"Ось це стиль😍😍😍"

"Ваууу ти така потужна🙈❤"

"Ох. Жарко. Прес вогонь🔥"

"Ніфігасє кубики🤗🤗🤗😂"

"І до чого бути такою худою?"

"Господи, Бузова, видали цю фотку"

Раніше ми повідомляли, Бузова з рушником на голові показала себе без косметики. Дівчина позувала у ванній, протираючи дзеркало. Через секунду кадр змінюється, і Ольга вже в звичному "інстаграмному" вигляді - у червоному платті з "бойовим розфарбуванням" на обличчі.

"Очікування - реальність 😂😂😂❤️ А ви б хотіли мати таке дзеркало? 😍", - поцікавилася Ольга у фоловерів.

"Як тобі йде червоний колір ❤️❤️❤️", "Чому Бузова носить окуляри????", "Після цього челенджа у Всіх дзеркала чисті 🤣", "Ти така крута❤️❤️❤️", "Круто вийшло 😍", "Ти найкраща!", "Страшна без мейка десь на 45 років", - коментували в соцмережі.

Нагадаємо, Бузова в непристойній позі посвітила грудьми у розстебнутому топі

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