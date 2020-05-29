34-летняя российская певица, блогер и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова разделась ради ошеломительного фото

Как передает Politeka.net, скандальная красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором дерзнула стильным и накачанным видом.

Ольга предстала в светло-бирюзовом спортивном костюме. Девушка сняла кофту, завязав на плечах, оставшись в штанах и крохотном топике. Невозможно не заметить впечатляющий пресс красотки - от этих "кубиков" становится жарко.

Бузова расставила ноги по ширине плеч, выгнула спину и опустила голову вниз. Уставшая и взмыленная звезда похвасталась в подписе: "На спорте , на танцах , на движе 😎🦖"

Фанаты обезумели от счастья при виде такой Ольги, не скупясь на комплименты.

"Пресс пушка🔥"

"Какой пресс 😍🤩🤤"

"Оля да твой животик супер👍👍"

"Вот это стиль😍😍😍"

"Ваууу ты такая мощная🙈❤"

"Ух. Жарко. Пресс огонь🔥"

"Нифигасе кубики🤗🤗🤗😂"

"И к чему быть такой худой?"

"Господи, Бузова, удали эту фотку"

Ранее мы сообщали, Бузова с полотенцем на голове показала себя без косметики. Девушка позировала в ванной, протирая зеркало. Через секунду кадр меняется, и Ольга уже в привычном "инстаграмном" виде - в красном платье с "боевой раскраской" на лице.

"Ожидание - реальность 😂😂😂❤️ А вы бы хотели иметь такое зеркало? 😍", - поинтересовалась Ольга у подписчиков.

"Как тебе идёт красный цвет ❤️❤️❤️", "Почему Бузова носит очки????", "После этого челенджа у Всех зеркала чистые 🤣", "Ты такая крутая❤️❤️❤️", "Круто получилось 😍", "Ты лучшая!", "Страшная без мейка где-то на лет 45", - комментировали в соцсети.

Напомним, Бузова в неприличной позе посветила грудью в расстегнутом топе

Также Politeka сообщала, что скандальная Бузова спустила блузу и показала, чем покорила молодого любовника