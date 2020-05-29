Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала знімки, від яких неможливо відірватися

Красуня показала, як позує в різних вбраннях, пише Politeka.net. Так, на першому фото зірка з'явилася в шкіряному платті, яке обтягнуло її шикарні форми.

На знімку зірка йшла по вулиці в туфельках - човниках, які підкреслили стрункість ніжок Калпо.

Пружна шкіра натягнулася на пишних принадах моделі, а також виділила її дуже струнку талію.

Маленька біла сумочка і модні тонкі окуляри - такі аксесуари зірка вибрала для завершення образу. Знаменитість ніби спустилася з небес.

На другому кадрі модель позувала, сидячи на сходах, виставивши струнку ніжку вперед.

Зірка одягла чорне боді на тонких бретельках і з вирізами з боків. Помітно, що знаменитість була без білизни.

Короткі шортики з поясом підкреслили тонку талію і красиві стегна Калпо.

Доповнили образ окуляри і хусточка на шиї.

За 18 годин пост зібрав 175 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі дивувалися красі знаменитості та написали їй масу приємних слів.

Нагадаємо, Олівія Калпо позувала в білому халаті, який спустила з плечей. Зірка похвалилася не тільки формами, але й шовковистою шкірою.

Пишна і акуратна зачіска з довгого волосся надавала образу якоїсь розкоші.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо позувала у синьому костюмі: облягаючому топі і легінсах. Груди зірки виділялася з топа, а штани не тільки підкреслили тонку талію, але і пружні сідниці.

Її гарні подружки також вдягли костюми різних кольорів, що виділяли їх достоїнства.

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