Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала знімки, від яких неможливо відірватися

Красуня показала, як позує в різних вбраннях, пише Politeka.net. Так, на першому фото зірка з'явилася в шкіряному платті, яке обтягнуло її шикарні форми. 

На знімку зірка йшла по вулиці в туфельках - човниках, які підкреслили стрункість ніжок Калпо. 

Пружна шкіра натягнулася на пишних принадах моделі, а також виділила її дуже струнку талію. 

Маленька біла сумочка і модні тонкі окуляри - такі аксесуари зірка вибрала для завершення образу. Знаменитість ніби спустилася з небес.

Популярні новини зараз

ПриватБанк не дає зняти готівку з карт, банк зробив заяву: «Терміново потрібно...»

Грошей можна не чекати: у Пенсійному фонді розповіли, хто залишиться без виплат

Борги за комуналку б'ють рекорди, але проблем можна уникнути: за що українцям дозволили не платити

Долар ошелешив різким стрибком, курс валют засмутив українців: до чого готуватися
Показати ще

На другому кадрі модель позувала, сидячи на сходах, виставивши струнку ніжку вперед. 

Зірка одягла чорне боді на тонких бретельках і з вирізами з боків. Помітно, що знаменитість була без білизни. 

Короткі шортики з поясом підкреслили тонку талію і красиві стегна Калпо. 

Доповнили образ окуляри і хусточка на шиї.

За 18 годин пост зібрав 175 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі дивувалися красі знаменитості та написали їй масу приємних слів. 

Нагадаємо, Олівія Калпо позувала в білому халаті, який спустила з плечей. Зірка похвалилася не тільки формами, але й шовковистою шкірою. 

Пишна і акуратна зачіска з довгого волосся надавала образу якоїсь розкоші. 

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо позувала у синьому костюмі: облягаючому топі і легінсах. Груди зірки виділялася з топа, а штани не тільки підкреслили тонку талію, але і пружні сідниці. 

Її гарні подружки також вдягли костюми різних кольорів, що виділяли їх достоїнства. 

Нагадаємо, найкрасивіша жінка планети Олівія Калпо розбурхала «проукраїнським» номером: «гаряча смуглянка»

Як повідомляла Politeka, Міс Всесвіт Олівія Калпо зводить з розуму гарячими фото: «Ви змушуєте мене…»

Також Politeka розповідала, що у гарячої «Міс Всесвіт» Олівії Калпо розв'язався купальник на пляжі: «Тато буде в сказі!»