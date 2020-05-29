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Нове випробування для українців стартує з 1-го червня: хто втратить грошей, названі суми

В Україні придумали, як домогтися меншої кількості ДТП на дорогах. Мова про систему автоматичної фото-і відеофіксації порушень правил дорожнього руху, яка запрацює 1 червня в 00.01.

Що стосується розміру штрафів, то картина наступна. У разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год, але не більше 50 км/год - 255 гривень.

При перевищенні встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 50 км/год - 510 гривень.

Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання ухвали.

Курс валют пограє на нервах українців, гривня пішла в рознос: прогноз НБУ

Курс валют в Україні 29 травня влаштує неймовірні ігрища, долар і євро полетять до дна за гривні.

Про це повідомляється в прогнозі Національного банку.

Так, долар сьогодні будуть віддавати по 26,9059 за один «вічнозелений», хоча раніше валюту віддавали за 27,0002 грн (-0,0943).

Також НБУ сьогодні «перекинув» євро: валюту продаватимуть за 29,6234 за одну банкноту. Хоча ще вчора за неї просили 29,7151 гривень (-0,0917).

Україна відкриває кордони, але є і обмеження: «перетнути можна тільки…»

Нові КПП повинні відкритися з 29 травня.

Україна продовжує відкривати нові пункти пропуску на кордоні в рамках пом'якшення карантину. Зокрема, найближчим часом будуть відкриті ще 66 КПП на кордонах з Молдовою і країнами Євросоюзу. Відповідну постанову за підписом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з'явилося на урядовому порталі.

Також уточнюється, що є й певні обмеження. Так, перетнути кордон з Росією та Білоруссю можна тільки пішки: пункти пропуску в ці країни залишаються закритими для автомобілів.

Нагадаємо, ЄС прийняв радикальне рішення, українцям назвали дату відкриття кордонів.

Як повідомляла Politeka, новий штурм кордону України, з'явилося термінове звернення: "Близько 200 тисяч...".

Також Politeka писала, що українці пішли на відпочинок, номери розкуплені: де буде спалах епідемії після травневих.