Новое испытание для украинцев стартует с 1 июня: кто лишится денег, названы суммы

В Украине придумали, как добиться меньшего количества ДТП на дорогах. Речь о системе автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которая заработает 1 июня в 00.01.

Что касается размера штрафов, то картина следующая. В случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не бильше 50 км/ч - 255 гривен.

При превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч - 510 гривен.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Курс валют поиграет на нервах украинцев, гривна пошла вразнос: прогноз НБУ

Курс валют в Украине 29 мая устроит невероятные игрища, доллар и евро полетят ко дну из-за гривны.

Об этом сообщается в прогнозе Национального банка.

Так, доллар сегодня будут отдавать по 26,9059 за один «вечнозеленый», хотя раньше валюту отдавали за 27,0002 грн (-0,0943).

Также НБУ сегодня «опрокинул» евро: валюту будут продавать за 29,6234 за одну банкноту. Хотя еще вчера за нее просили 29,7151 гривен (-0,0917).

Украина открывает границы, но есть и ограничения: «пересечь можно только…»

Новые КПП должны открыться с 29 мая.

Украина продолжает открывать новые пункты пропуска на границе в рамках смягчения карантина. В частности, в ближайшее время будут открыты еще 66 КПП на границах с Молдовой и странами Евросоюза. Соответствующее постановление с подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля появилось на правительственном портале.

Также уточняется, что есть и определенные ограничения. Так, пересечь границу с Россией и Беларусью можно только пешком: пункты пропуска в эти страны остаются закрытыми для автомобилей.

Напомним, ЕС принял радикальное решение, украинцам назвали дату открытия границ.

Как сообщала Politeka, новый штурм границы Украины, появилось срочное обращение: "Около 200 тысяч...".

Также Politeka писала, что украинцы ломанулись на отдых, номера раскуплены: где будет вспышка эпидемии после майских.