Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наташа Горова блиснула бездоганною фігурою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Горова позує під час відпочинку на морі в купальнику, який елегантно підкреслює форми зірки. В руках дівчина тримає напій і сигарету. Фотографію вона вирішила ніяк не коментувати.

Уточнимо, що, незважаючи на розкішні форми, шанувальники Горової не змогли що-небудь сказати, адже знімок вона викинула у себе в Сторіс. Хоча багато хто з них би їй написали, що таке гріх приховувати.

Як повідомлялося раніше, прийомна дочка українського продюсера і репера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала, як виглядає відразу після душу.

На фото, яке вона опублікувала в сториз, юна дочка Потапа позувала без одягу, обернувшись лише білим рушником. Горова притулилася до одвірка губами і носом, і повернулася до камери напівбоком.

21-річна донька знаменитості явно насолоджується своїм новим іміджем з рожевими волоссям. Вона підписала знімок англійською: «Pinky», що в перекладі означає прислівник «рожево».

Свій образ красуня доповнила білими носочками з написом, яку складно розібрати.

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