Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наташа Горовая сверкнула безупречной фигурой на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, Горовая позирует во время отдыха на море в купальнике, который элегантно подчеркивает формы звезды. В руках девушка держит напиток и сигарету. Фотографию она решила никак не комментировать.
Уточним, что, несмотря на роскошные формы, поклонники Горовой не смогли что-либо сказать, ведь снимок она выбросила у себя в Сторис. Хотя многие из них бы ей написали, что такое грех скрывать.
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Как сообщалось ранее, приемная дочь украинского продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала, как выглядит сразу после душа.
На фото, которое она опубликовала в сториз, юная дочь Потапа позировала без одежды, обернувшись лишь белым полотенцем. Горовая прислонилась к дверному косяку губами и носом, и повернулась к камере полубоком.
21-летняя дочь знаменитости явно наслаждается своим новым имиджем с розовыми волосами. Она подписала снимок на английском: «Pinky», что в переводе означает наречие «розово».
Свой образ красотка дополнила белыми носочками с надписью, которую сложно разобрать.
Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике
А еще Politeka писала, что сочная дочь Потапа в одном белье показала идеальные изгибы
Также Politeka сообщала, что дочь Потапа сверкнула идеальным телом на отдыхе