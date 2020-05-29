Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наташа Горовая сверкнула безупречной фигурой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Горовая позирует во время отдыха на море в купальнике, который элегантно подчеркивает формы звезды. В руках девушка держит напиток и сигарету. Фотографию она решила никак не комментировать.

Уточним, что, несмотря на роскошные формы, поклонники Горовой не смогли что-либо сказать, ведь снимок она выбросила у себя в Сторис. Хотя многие из них бы ей написали, что такое грех скрывать.

Как сообщалось ранее, приемная дочь украинского продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала, как выглядит сразу после душа.

На фото, которое она опубликовала в сториз, юная дочь Потапа позировала без одежды, обернувшись лишь белым полотенцем. Горовая прислонилась к дверному косяку губами и носом, и повернулась к камере полубоком.

21-летняя дочь знаменитости явно наслаждается своим новым имиджем с розовыми волосами. Она подписала снимок на английском: «Pinky», что в переводе означает наречие «розово».

Свой образ красотка дополнила белыми носочками с надписью, которую сложно разобрать.

Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике

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