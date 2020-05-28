Юну дочку української виконавиці Олі Полякової Машу застукали під час поцілунку з хлопцем

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Як можна помітити, знімок зробив молодий чоловік під час поцілунку. Замість підпису, над ними видніється два сердечка.

При цьому прихильники Маші Полякової не смоли що-небудь сказати, адже знімок був розміщений у неї в Сторіс.

Але якби у них була така можливість, вони б точно написали-мамі не показуй!

До цього ми писали, що юна дочка Олі Полякової Марія вразила неймовірною красою під час відпочинку на природі.

«Ляляляляляля не знаю як фото підписати», - йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованих знімках дочка Полякової позує в чорній кофті з принтом вогню, розпустивши довгі волосся. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Треба викликати пожежників», «чорт, так ти красуня», «вогонь», «бомбезний», «Якщо запалити вогонь любові він буде виглядати саме так», «Вогонь💙💛,гарнюня Машуня,справжня , гідна», - пишуть вони.

Також повідомлялося, що 15-річна Маша Полякова любить ділитися з передплатниками новими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Школярка опублікувала нові фото, на яких показала, як виглядає в купальнику.

Нагадаємо, Полякова публічно зчепилася з Лободою, спливли брудні деталі скандалу.

А ще Politeka писала, що Полякова в домашньому вигляді побешкетувала разом з Камінської.

Також Politeka повідомляла, що Полякова розкрила, що діється з українським шоу-бізнесом на карантині.