Погода в Україні 29 травня змусить страждати всіх, накриють дощі абсолютно всі регіони країни

Про це, як повідомляє Politeka, свідчить прогноз українського гідрометцентру.

Так, на західній частині країни сильні дощі будуть поєднуватися з денними 14-19 градусів тепла. Вночі похолодає до 8-11 вище нуля.

Трохи менше сьогодні покапає на півночі України. Невеликі дощі не завадять повітрю прогрітися до 15-18 градусів за Цельсієм. Вночі синоптики прогнозують похолодання до 10-12 тепла.

Центральні регіони сьогодні чекають справжні зливи. Тут на вулиці прогнозують від 16 до 23 тепла. А в нічний час доби стовпчик термометра показуватиме від 10 до 12 за Цельсієм.

Південні області чекають невеликі опади. Тут повітря буде в межах 17-20 тепла. Вночі знизиться до 10-13 за Цельсієм.

Найтепліше буде на сході, хоча вдень там прогнозують сильні зливи. Повітря буде в межах 23-26 за Цельсієм. Вночі знизиться до 12-14 градусів.

Також невеликі дощі у столиці та київській області. Синоптики прогнозують тут 16-19 градусів, а вночі 9-12 тепла.

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