Погода в Украине 28 мая, как и предыдущие несколько дней будет дождливой, но из-за циклона осадки станут более сильными и накроют больше регионов

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в четверг, 28 мая всю страну накроет дождями. Осадки будут во всех без исключения областях Украины.

Так, на Западе страны пройдут средней силы дожди, температура воздуха будет колебаться от 16 до 19 градусов тепла. Меньше всего осадков ожидается в Луцке.

В Центре и некоторых восточных областях Украины, включая Киев, Днепр, Кропивницкий и Черкассы, пройдут обильные дожди и ливни. Это повлияет на температуру, которая опустится до 16-18 градусов.

На Востоке и Юге страны ожидаются майские грозы. Температура воздуха здесь прогреется до 19-25 градусов.

Ранее популярный синоптик Наталка Диденко отмечала, что грозы с градом 28 мая ожидаются на Волыни. Кроме этого, синоптик отметила, что причиной такой дождливой погоды в Украине является активный циклон, который пришел с юга. Она добавила, что дожди будут сопровождаться холодным ветром.

Отметим, что в Укргидрометцентре уже успели разочаровать украинцев, заявив, что стремительного потепления в начале лета ждать не стоит. В первой половине июня украинцам не стоит рассчитывать на жаркую погоду.

Напомним, что погода в Украине окончательно слетела с катушек, в сети появилось фото майского снега.

Как сообщала Politeka, погода наконец пощадит Украину, ждать осталось недолго: "до +30".

Также Politeka писала, что в июне украинцам несдобровать, погода готовит новый удар: "первая половина месяца...".