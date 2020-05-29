Погода в Украине 29 мая заставит страдать всех, дожди накроют абсолютно все регионы страны
Об этом, как сообщает Politeka, свидетельствует прогноз украинского гидрометцентра.
Так, на западной части страны сильные дожди будут сочетаться с дневными 14-19 градусами тепла. Ночью же похолодает до 8-11 выше нуля.
Немного меньше сегодня покапает на севере Украины. Небольшие дожди не помешают воздуху прогреться до 15-18 градусов по Цельсию. Ночью же синоптики прогнозируют похолодание до 10-12 тепла.
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Центральные регионы сегодня ждут настоящие ливни. Здесь на улице прогнозируют от 16 до 23 тепла. А в ночное время суток столбик термометра будет показывать от 10 до 12 по Цельсию.
Южные области ждут небольшие осадки. Здесь воздух будет в пределах 17-20 тепла. Ночью же похолодает до 10-13 по Цельсию.
Теплее всего будет на востоке, хотя днем там прогнозируют сильные ливни. Воздух будет в пределах 23-26 по Цельсию. Ночью похолодает до 12-14 градусов.
Также небольшие дожди будут в столице и киевской области. Синоптики прогнозируют тут 16-19 градусов, а ночью 9-12 тепла.
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