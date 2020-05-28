Травень вирішив, що не досить псувати нерви українцям поганою погодою і вирішив під кінець додати ще й геомагнітний удар

Саме в останні дні місяця почнуться магнітні бурі.

Очікується, що метеообстановка погіршиться вже найближчої ночі: нас чекають геомагнітні збурення в три бали. Тому можливі проблеми зі сном, підвищена втома, а у кого-то – навіть кошмари.

Магнітна буря 29 травня 2020 за своєю інтенсивністю буде досить слабкою. Основний удар припаде на ранок (приблизно з 03:00 до 06:00) і пізній вечір (близько 21:00).

Магнітна буря 30 травня 2020 почнеться пізніше, приблизно з 6 ранку.

Зазначимо, зараз немає єдиної думки щодо впливу магнітних бур на стан і самопочуття людей, як серед прості обивателів, так і серед фахівців. У той час як одні медики, відкидають можливість такого впливу, інші заявляють, що Медики відзначають, що в період магнітних бур частішають випадки гіпертонічних кризів, інсультів та інфарктів, загострюються хронічні захворювання.

Основні симптоми впливу сонячної активності:

порушення артеріального тиску;

порушення роботи серцево-судинної системи;

загострення хронічних захворювань;

головний біль;

нудота;

відчуття втоми;

сонливість;

підвищення рівня адреналіну в крові;

стрес і депресія.

Тим, хто відчуває на собі негативний ефект від магнітних бур потрібно дотримуватися ряду рекомендацій:

В ці дні як ніколи необхідний здоровий сон: пам'ятайте, що дорослій людині потрібно в середньому 8 годин сну на добу.

Більше ходіть пішки. Ходьба тренує нервову систему, а адже саме її погодні перепади вибивають в першу чергу.

Відмовтеся від алкоголю – від цього тільки збільшиться навантаження на судини.

Перегляньте своє меню – в дні магнітних бурь в крові підвищується рівень холестерину, тому не їжте жирного і солодкого. Перед сніданком рекомендується випивати склянку свежевыжатогофруктового або овочевого соку.

Гіпотоніки і гіпертоніки, люди з хронічними хворобами серця - тримати під рукою звичні ліки.

Для людей зі слабкою нервовою системою допоможуть прості заспокійливі засоби, наприклад, валер'янка і настоянка півонії.

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