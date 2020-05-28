Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку визнали найкрасивішою у світі легкоатлеткою, показала себе і розповіла про важку тижня

На фото красуня стояла в білому топі і чорних шортиках, тримаючи в руках пляшку з газованою водою. Волосся красуня залишила розпущеним, а образ доповнила сумкою на плечі. Дівчина дивилася в об'єктив камери, позуючи на фоні стадіону. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Цей тиждень непростий. Перші сесії темпу зроблені, наступна - в п'ятницю... Як ви знаєте, мені потрібен хороший буст перед важкими тренуваннями, щоб себе ще більше підштовхнути", - написала Аліса.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Красива", "П'ятниця знову стане твоїм улюбленим днем", "Прошу, продовжуй", "Це прекрасно", "Ах, як красиво".

Раніше ми повідомляли, що відома спортсменка Аліса Шмідт показала себе після тренування і розповіла про вихідний.

На фото красуня позує в чорному топі і шортах, спокусливо вигнувшись для фото. Красуня спеціально розпустила волосся, щоб кадр на біговій доріжці вийшов максимально спекотним. На фото можна побачити підтягнуте тіло красуні і ідеальні риси обличчя.

"Закінчився мій останній сеанс тижня. Сьогодні дійсно був важкий день", - підписала фото Аліса.

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