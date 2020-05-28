Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой в мире, показала себя и рассказала о тяжелой неделе

На фото красотка стояла в белом топе и черных шортиках, держа в руках бутылку с газировкой. Волосы красавица оставила распущенными, а образ дополнила сумкой на плече. Девушка смотрела в объектив камеры, позируя на фоне стадиона. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Эта неделя непростая. Первые сессии темпа сделаны, следующая - в пятницу... Как вы знаете, мне нужен хороший буст перед тяжелыми тренировками, чтобы себя еще больше подтолкнуть", - написала Алиса.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Красивая", "Пятница снова станет твоим любимым днем", "Прошу, продолжай", "Это прекрасно", "Ах, как красиво".

Ранее мы сообщали, что известная спортсменка Алиса Шмидт показала себя после тренировки и рассказала о выходном.

На фото красавица позирует в черном топе и шортах, соблазнительно выгнувшись для фото. Красавица специально распустила волосы, чтобы кадр на беговой дорожке получился максимально жарким. На фото можно увидеть подтянутое тело красавицы и идеальные черты лица.

"Закончился мой последний сеанс недели. Сегодня действительно был тяжелый день", - подписала фото Алиса.

Напомним, самая соблазнительная легкоатлетка мира Алиса Шмидт показала красоту в мини-шортах

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