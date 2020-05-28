Борги за ЖКГ стрімко зростають, але українці не поспішають розлучатися з грошима

Так згідно з даними Державної служби статистики України, заборгованість по комунальних платежах зростає в геометричній прогресії. Якщо станом на березень громадяни змогли оплатити 104% від суми посадової виплати, то вже до квітня заборгованість по ЖКГ зросла на 2,2 млрд грн.

Варто відзначити, що на ситуацію вплинуло не настільки небажання платити, як фінансова неспроможність частини жителів, враховуючи стрибок безробіття через пандемію.

Прогнозуючи кризу, Кабмін, нагадаємо, після відправки країни на вимушений відпочинок, прийняв рішення не нараховувати штрафи і пеню за несвоєчасну оплату комунальних послуг.

Зазвичай абоненту у випадку несвоєчасної оплати компослуг нараховується пеня в розмірі, який зазначається в договорі, але не перевищує 0,01% від загальної суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір пені не повинен перевищувати 100% загальної суми боргу.

Проте з початком карантину уряд змінив правила: на період ізоляції та протягом 30 днів після неї боржникам за комунальні послуги заборонено нараховувати штрафи, також в цей час постачальник компослуг не може перестати їх надавати.

При цьому до деяких боржників все одно намагаються застосовувати санкції, так як постачальник ресурсів має конституційне право подавати в суд на боржника. У цьому випадку можна звернутися до суду з клопотанням про перенесення розгляду справи через карантин.

За словами юристів, нормативний акт, прийнятий пізніше, скасовує дію попередніх.

Раніше ми повідомляли, українців попередили про те, що змінюється система оплати за світло. Нацкомісія з комунальних тарифів планує розділити тариф на електроенергію для простих споживачів.

Тобто, вже існуючий тариф розділять на постачання та транспортування, як вже введено на ринку газу з січня 2020 року.

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