Долги за ЖКХ стремительно растут, но украинцы не спешат расставаться с деньгами

Так согласно данным, Государственной службы статистики Украины, задолженность по коммунальным платежам растет в геометрической прогрессии. Если по состоянию на март граждане смогли оплатить 104% от суммы должностной выплаты, то уже к апрелю задолженность по ЖКХ выросла на 2,2 млрд грн.

Стоит отметить, что на сложившуюся ситуацию повлияло не столь нежелание платить, как финансовая несостоятельность части жителей, учитывая возросшую безработицу из-за пандемии.

Прогнозируя кризис, Кабмин, напомним, после отправки страны на вынужденный отдых, принял решение не начислять штрафы и пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Обычно абоненту в случае несвоевременной оплаты комуслуг начисляется пеня в размере, который отмечается в договоре, но не превышает 0,01% от общей суммы долга за день просрочки. Общий размер пени не должен превышать 100% общей суммы долга.

Однако с началом карантина правительство изменило правила: на период изоляции и в течение 30 дней после нее должникам за коммунальные услуги запрещено начислять штрафы, также в это время поставщик комуслуг не может перестать их предоставлять.

При этом к некоторым должникам все равно пытаются применять санкции, так как поставщик ресурсов имеет конституционное право подавать в суд на должника. В этом случае можно обратиться в суд с ходатайством о переносе рассмотрения дела из-за карантина.

По словам юристов, нормативный акт, принятый позже, отменяет действие предыдущих.

Ранее мы сообщали, украинцев предупредили о том, что меняется система оплаты за свет. Нацкомиссия по коммунальным тарифам планирует разделить тариф на электроэнергию для простых потребителей.

То есть, уже существующий тариф разделят на поставку и транспортировку, как уже введено на рынке газа с января 2020 года.

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