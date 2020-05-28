Долги за ЖКХ стремительно растут, но украинцы не спешат расставаться с деньгами
Так согласно данным, Государственной службы статистики Украины, задолженность по коммунальным платежам растет в геометрической прогрессии. Если по состоянию на март граждане смогли оплатить 104% от суммы должностной выплаты, то уже к апрелю задолженность по ЖКХ выросла на 2,2 млрд грн.
Стоит отметить, что на сложившуюся ситуацию повлияло не столь нежелание платить, как финансовая несостоятельность части жителей, учитывая возросшую безработицу из-за пандемии.
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Прогнозируя кризис, Кабмин, напомним, после отправки страны на вынужденный отдых, принял решение не начислять штрафы и пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Обычно абоненту в случае несвоевременной оплаты комуслуг начисляется пеня в размере, который отмечается в договоре, но не превышает 0,01% от общей суммы долга за день просрочки. Общий размер пени не должен превышать 100% общей суммы долга.
Однако с началом карантина правительство изменило правила: на период изоляции и в течение 30 дней после нее должникам за коммунальные услуги запрещено начислять штрафы, также в это время поставщик комуслуг не может перестать их предоставлять.
При этом к некоторым должникам все равно пытаются применять санкции, так как поставщик ресурсов имеет конституционное право подавать в суд на должника. В этом случае можно обратиться в суд с ходатайством о переносе рассмотрения дела из-за карантина.
По словам юристов, нормативный акт, принятый позже, отменяет действие предыдущих.
Ранее мы сообщали, украинцев предупредили о том, что меняется система оплаты за свет. Нацкомиссия по коммунальным тарифам планирует разделить тариф на электроэнергию для простых потребителей.
То есть, уже существующий тариф разделят на поставку и транспортировку, как уже введено на рынке газа с января 2020 года.
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