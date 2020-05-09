Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут преподала украинцам важный урок

Как сообщает Politeka.net, она поделилась своими знаниями в видеоролике, который записала для своего блога в "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Ольга Фреймут прославилась на всю страну благодаря программе "Ревизор", где она проверяла чистоту и порядок в различных заведениях. Позже у нее появилась авторское шоу "Инспектор Фреймут". Далеко не все правила звезда озвучивает на телевидении, некоторые она приберегла для пользователей сети.

"Как убрать крошки или пищу, которая упала на стол, во время трапезы? Тряпкой - нет! Или полотняной салфеткой в тарелочку. Или же - в серебряный савочок", - рассказала Ольга Фреймут.

Кроме того, она наглядно показала в ролике, как нужно убирать со стола. При этом на звезде надето строге платье синего цвета с белыми манжетами и воротником. Оно напоминает униформу горничных.

Многие пользователи высмеяли уроки телеведущей в комментариях:

"Это наверное пенсионерам во время карантина"; "Жрать нема шо, а тут еще и серебряный совочек"; "Где же такой совочек вовремя найти"; "И кто так будет делать?"; "Сколько педантизма. О боги"; "от всегда со мной савочок и щеточка и пакетик для мусора.🔥🔥🔥".

Впрочем, нашлись поклонники, которые оценили старания телеведущей, и похвалили ее изысканный стиль.

Напомним, Фреймут забыла об имидже леди и разделась ради пикантных кадров.

Также Politeka писала, что Фреймут на вокзале поразила внешним видом в обычной жизни.

А еще Politeka сообщала, что Ольга Фреймут напугала украинцев новой внешностью, сеть кипит.