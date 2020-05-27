Долар і євро стрімко ростуть у ціні: курс валют в кінці травня неприємно здивує українців

Нацбанк встановив на четвер, 28 травня, курс долара на рівні 27.00 грн, що на 10 копійок дорожче в порівнянні з попереднім робочим днем. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Євро подорожчав на 21 коп. і в четвер його вартість складе 29.71 грн.

Закінчення місяця буде важким для національної валюти. На ситуацію на торгах і поведінку учасників ринку будуть впливати відразу кілька факторів. Про це повідомляє Мінфін.

Клієнти закривають звітний період, що додає статистики з валютних операцій на міжбанку. Спекулянти намагаються розхитати котирування протягом дня. А різниця між готівковим і безготівковим курсами знову дозволяє їм пограти на переливах валюти з одного сегмента ринку на інший.

Також на курсі валют відіб'ється продовження основних виплат відшкодувань ПДВ експортерам. Це вдарить по гривні, адже експортери вважають за краще витрачати спочатку гривню, отриману від держави, а лише потім — продавати валюту.

У цілому — більшість факторів в середу працювали проти гривні, і курс долара явно буде вище 27 гривень.

Відзначимо, до закриття міжбанку 27 травня американський долар на купівлі підскочив на 1 копійку, а в продажу не змінився. Євро на покупці подорожчав на 9 копійок, а на продажу на 8 копійок.

Нагадаємо, грошові перекази і рахунки блокують, з'явилося термінове повідомлення НБУ: що робити українцям.

Як повідомляла Politeka, українці платитимуть за комуналку і отримуватимуть зарплату по-новому.

Також Politeka писала, що знімати готівку доведеться по-новому: ПриватБанк терміново попередив про зміни.