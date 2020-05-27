Українські банки почали блокувати грошові перекази від п'яти тисяч гривень і заморожувати кошти на депозитах після вступу в силу нового закону про фінмоніторинг

У прес-службі Нацбанку видали офіційні правила, які допоможуть українцям поскаржитися на дії банку і домогтися розблокування рахунків, передає Politeka.net.

Так, спочатку українцям потрібно спробувати вирішити проблему зі своїм банком, без втручання НБУ. У разі, якщо скарга не буде розглянута, або банк відмовиться визнавати правоту клієнта, тоді потрібно зателефонувати на гарячу лінію НБУ або написати листа на їх офіційну пошту.

У зверненні потрібно уточнити суть свого питання, скарги або пропозиції та надати персональні дані: прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та електронну пошту. Цієї інформації має бути достатньо для обгрунтованого рішення НБУ.

Анонімні звернення без зазначення імені автора і місця його проживання розглянуті не будуть.

Відповідь від Нацбанку має надійти не пізніше 30 днів від часу подання письмового звернення. Якщо звернення не потребує додаткового вивчення і перевірки, то відповідь прийде вже протягом 15 днів.

Раніше Нацбанк розповів про нові послуги, які будуть доступні для українців дистанційно.

Так, в новому Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу передбачається можливість дистанційного відкриття нового банківського рахунку. Тепер українцям не потрібно буде особисто приходити у відділення або зустрічатися з представниками банку.

Нагадаємо, Нацбанк зробив екстрену заяву про рахунки і борги українців: вводяться нові правила.

Як повідомляла Politeka, українці платитимуть за комуналку і отримуватимуть зарплату по-новому.

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