В Україні вже наступного тижня з'являться відразу дві нові монети

Так, з 2 червня в обіг вийде пам'ятна срібна монета номіналом 10 гривень. Вона примітна своїм незвичайним дизайном: на монеті зображено нічного метелика совку розкішну.

Монета виготовлена зі срібла 925-ї проби. Її вага складе 31,1 г, а діаметр – 38,6 мм. Всього буде випущено в обіг 2500 таких монет. Ціна однієї з них складе 1075 грн.

Над дизайном монети працював художник Володимир Дем'яненко. Совка розкішна занесена в Червону книгу України, як вимираюча комаха. Рідкісного нічного метелика все ще можна зустріти в Поліссі, Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Луганській та Харківській областях.

Ще одна нова монета буде випущена в обіг 3 червня. Мова йде про монету номіналом 10 гривень, випуск якої буде останнім етапом поновлення банкнотно-монетного ряду української валюти. Очікується, що з часом ці монети повинні будуть повністю замінити паперові купюри аналогічного номіналу.

Монета виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Її діаметр становить 23,5 мм, а вага – 6,4 грама. На лицьовій стороні монети, як і на купюрі аналогічного номіналу, буде зображено портрет Івана Мазепи. На зворотній стороні буде вказано номінал монети в обрамленні орнаменту Київської Русі.

Українці зможуть продовжувати використовувати паперові 10-гривневі купюри. Вони будуть замінені на монети природним чином – по мірі поступового зношування.

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