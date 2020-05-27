В Украине уже на следующей неделе появятся сразу две новые монеты

Так, со 2 июня в обращение выйдет памятная серебряная монета номиналом 10 гривен. Она будет примечательна своим необычным дизайном: на монете будет изображена ночная бабочка совка роскошная.

Монета будет изготовлена из серебра 925-й пробы. Ее вес составит 31,1 г, а диаметр – 38,6 мм. Всего будет выпущено в обращение 2500 таких монет. Цена одной из них составит 1075 грн.

Над дизайном монеты работал художник Владимир Демьяненко. Совка роскошная занесена в Красную книгу Украины, как вымирающее насекомое. Редкую ночную бабочку все еще можно встретить в Полесье, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Луганской и Харьковской областях.

Еще одна новая монета будет выпущена в оборот 3 июня. Речь идет о монете номиналом в 10 гривен, выпуск которой будет последним этапом обновления банкнотно-монетного ряда украинской валюты. Ожидается, что со временем эти монеты должны будут полностью заменить бумажные купюры аналогичного номинала.

Монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Ее диаметр составляет 23,5 мм, а вес – 6,4 грамма. На лицевой стороне монеты, как и на купюре аналогичного номинала, будет изображен портрет Ивана Мазепы. На обратной же стороне будет указан номинал монеты в обрамлении орнамента Киевской Руси.

Украинцы смогут продолжать использовать бумажные 10-гривневые купюры. Они будут заменены на монеты естественным образом – по мере постепенного изнашивания.

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