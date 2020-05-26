Популярна українська виконавиця Світлана Тарабарова, яка перебуває на п'ятому місяці вагітності, зізналася, що боялася вірусу з Китаю

Як повідомляє Politeka, про це вона розповіла в ефірі одного з українських телеканалів.

«З-за карантину було дуже страшно в перший період. Тому що ти відповідаєш не тільки за себе, але і за організм. Була шалена паніка – як лікуються вагітні – так, на всякий випадок. І потім я дізналася, що вагітні плюс-мінус легко переносять», - зазначила вона.

Більш того, за словами Тарабарової, із-за введеного в країні карантину, в лікарні її пустили одну. Відмовили у відвідуванні УЗД навіть дитині.

«Там було все дуже строго, туди не пускають навіть чоловіків. Тобто я одна в масці, всі лікарі в масках. Тому Олексій навіть на останніх двох УЗД не був присутній», - підкреслила вона.

У той же час співачка зізналася, що друга вагітність була бажаною для їх пари, незважаючи на всі труднощі.

«Це важко, коли в тебе є маленька дитина і ти не можеш сказати: «Іван, мама зараз втомилася, мама хоче поспати». Адже він не розуміє – йому потрібна мама. Але ми про це мріяли. Ми щасливі, хоча і знаємо, що буде дуже важко, але налаштовані позитивно», - уточнила вона.

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