Украинская певица и участница «Квартал 95» Марта Адамчук поразила ярким образом

Красотка позировала посреди поля желтых цветов, пишет Politeka.net. Обворожительная брюнетка предстала в простом образе, однако от этого не стала менее яркой.

Звезда надела бежевую толстовку, которая никак не подчеркнула ее фигуру.

Певица делала селфи, распустив короткие волосы. На руку модель надела кожаный браслет, а глаза скрыли - темные очки.

Звезда закинула за ушко волосы, сверкнув аккуратной сережкой.

"Заторы в полях)", - подписала снимок красотка.

За час пост собрал почти 500 лайков и немного комментариев.

"Так красиво ️Украина выглядит потрясающе в наши дни 😍", "Как всегда, очень хорошо 😍😍 С Вами даже хочется на украинский язык перейти, хотя в жизни общаюсь на русском 🙂❤", "Красиво", "Какая классная и клевая 💚👍🏻", "А позади Вас растет горчица! ФОТО просто СУПЕР! ❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Марта Адамчук позировала в невероятно чувственном образе – белом длинном платье, дополнив его красивыми серьгами и макияжем. В руках звезда держала фотоаппарат. Поклонники засыпали артистку комплиментами.

Ранее сообщалось, что Марта Адамчук сидела на диване в белом пиджаке, под которым ничего не видно.

Образ красотка дополнила зализанными назад волосами и скромной серьгой в ухе. Красотка сдержанно улыбалась на камеру, смотря куда-то за кадр.

Напомним также, что Марта Адамчук показала совместное фото с матерью. Звезда лежала с мамой, улыбались.

Кадр был черно-белым и получился очень нежным. Скорее всего, звезда таким образом поздравила маму с праздником.

Напомним, звезды "Женского квартала" устроили беспощадную драку

А еще Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" посветила голым телом в свадебном платье

Также Politeka писала, что горячая звезда из "Квартала 95" приспустила платье и похвасталась рельефами