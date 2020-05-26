Доктор Євген Комаровський розповів, чому дітям корисно розповідати страшні казки

У себе в Instagram він поділився незвичайною порадою, яка традиційно викликалав дискусію серед його читачів, передає Politeka.net. За словами Комаровського, розповідь страшних казок та різних страшилок – це справжня групова психотерапія, яка допомагає боротися зі страхами.

Комаровський зазначив, що страшилки допомагають брати страх під контроль і дають можливість «боятися разом». Крім цього, їх розповідають у безпечній обстановці, тому такі посиденьки - це випробувальний полігон перед зіткненням з дорослими страхами.

Доктор запевняє, що за допомогою страшилок розвивається психіка дитини, адже не дарма з малюками грають в «козу-дерезу». Почуті страшилки дають дитині відчуття перемоги над страхами, адже в ігровій формі вона переживає страх разом з головним героєм і батьками або друзями.

Комаровський додав, що у всіх дітей різна психіка, тому під час розповідей казок потрібно стежити за реакцією дитини. В коментарях думки з приводу страшилок розділилися.

«Батьки самі придумують різні страшилки, щоб дисциплінувати дітей, а потім питають, чому останні бояться темряви і т д.», «Така собі терапія», «Головна «зброя» проти страху - це сміх! Мені так говорили в дитинстві і допомогло!», «Іноді таким чином можна нав'язати дитині страхи», - пишуть користувачі мережі.

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