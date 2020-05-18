Відомий український доктор Євген Комаровський регулярно ділиться з батьками цікавою інформацією

Так, в одному з його нових постів в Instagram розповідається про те, як запобігти потраплянню їжі в дихальні шляхи дитини, повідомляє Politeka.net.

У США половина звернень до лікарів, пов'язаних з дітьми до п'яти років, становить задихання під час їжі. Саме тому така проблема вимагає вирішення.

Часто небезпечна ситуація відбувається через те, що дитина під час їжі відволікається і замість розжовування і проковтування, вдихає їжу.

Перше правило безпеки: дитина має сидіти за столом поки не дожує. Їжу можна давати маленькими порціями і при цьому вчити жувати.

Тверді фрукти і овочі потрібно різати на маленькі шматочки, варити або терти на тертці. Сосиски потрібно різати вздовж, а не кружечками.

Цукерки, льодяники і жуйки небезпечні тим, що довго знаходяться у роті і під час гри можна поперхнутися.

Насіння і горіхи краще взагалі не давати малюкові окремо, у перетертому вигляді з іншим блюдом, якщо немає алергії.

Небезпечні також попкорн, який можна вдихнути, ягоди з кісточками - їх треба різати і виймати кістки.

Також варто звертати увагу на родзинки і рибу з кістками.

Раніше повідомлялося, що доктор Комаровський розповів, щоб діти від трьох до чотирьох років були здоровими, вони повинні проводити біля екранів не більше години в день, а фізична активність повинна становити хоча б 180 хвилин.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів про колективний імунітет на прикладі кору. Так, за словами лікаря, коли 95% людей щеплені від хвороби, то решта 5% - стають не страшні.

Також і йдуть справи з сьогоднішнім китайським вірусом.

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