Доктор Евгений Комаровский рассказал, почему детям полезно рассказывать страшные сказки

У себя в Инстаграм он поделился необычным советом, который традиционно вызвал дискуссию среди его читателей, передает Politeka.net. По словам Комаровского, рассказ страшных сказок и различных страшилок – это настоящая групповая психотерапия, которая помогает бороться со страхами.

Комаровский отметил, что страшилки помогают брать страх под контроль и дают возможность «бояться вместе». Кроме этого, их рассказывают в безопасной обстановке, поэтому такие посиделки - это испытательный полигон перед столкновением со взрослыми страхами.

Доктор уверяет, что при помощи страшилок развивается психика ребенка, ведь не зря с малышами играют в «козу-дерезу». Услышанные страшилки дают ребенку ощущение победы над страхами, ведь в игровой форме он переживает страх вместе с главным героем и родителями или друзьями.

Комаровский добавил, что у всех детей разная психика, поэтому во время рассказов сказок нужно следить за реакцией ребенка. В комментариях мнения по поводу страшилок разделились.

«Родители сами придумывают разные страшилки, чтобы дисциплинировать деток, а потом спрашивают, почему последние боятся темноты и т д.», «Такая себе терапия», «Главное «оружие» страха - это смех! Мне так говорили в детстве и помогло!», «Иногда таким образом можно навязать ребенку страхи», - пишут пользователи сети.

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