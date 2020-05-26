37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, викликала захоплення у армії шанувальників зухвалим фото

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому позує на вулиці, ніжачись в сонячних променях.

Анжеліка з'явилася в чорному обтягуючому гольфі і блакитних джинсах-бананах. Родзинкою її вбрання стала символічна "корона", але, за словами красуні, найцінніша в її житті. Мова про вінок з кульбаб, який сплели для неї дочки.

Задоволена Анжеліка розкинулася в плетеному кріслі - з схрещеними ногами і піднятими руками. Дівчина з розкинутим на плечах волоссям млосно вигнула спинку і мило посміхнулася в камеру.

"Ось вона найкоштовніша корона всього мого життя..руками моєї дитини, з любов'ю.. 👸🏻 Добрий кульбабковий ранок всім нам!!! ☺️ 🌼👑", - написала Ревва під фото.

За пару годин пост зібрав більше 5 000 лайків. Користувачі повідомили, що скучили за Анжелікою, яка тривалий час не з'являлася в Instagram.

"І ця корона Вам так йде.👍😊"

"Анжеліка ви Богиня❤️"



"Вся така сонячна і легка .... Кожне фото одне краще іншого ))) Захоплена 😍😍😍"

"Довго не викладали фото,скучили💟Ви світитеся так само, як і Ваша кульбабкова корона🙌Тепер настрій став кульбабковим👏"

Раніше ми писали, Ревва поділилася архівним чорно-білим кадром, на якому зібрала всю свою родину - чоловіка і двох дочок. У літньому світлому одязі дорослі з малятами позували на ганку особняка. Вийшов по-домашньому затишний знімок.

"Ми завжди чекали з нетерпінням вихідного, який був у нас далеко не кожний тиждень, щоб побути разом ... 82 дні самоізоляції, це приблизно 2 роки наших вихідних 🙈 ми буквально бачимо, як ростуть наші діти і навіть конкретно знаємо, що вони щодня проходять в школах", - підписала Анжеліка фото.

Нагадаємо, що Анжеліка Ревва похвалилася підросли дочками: "Неймовірний талант".

Як повідомляла Politeka, Анжеліка Ревва засвітила зайве в крихітному топі: «заводить з півоберту».