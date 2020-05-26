Борис Моїсеєв розповів про своє життя і обурився тим, що про нього пишуть багато дурниць

Російський співак відреагував на чутки про те, що у нього знову все погано зі здоров'ям. Борис дав інтерв'ю музичному критику Артуру Гаспаряну, передають РосЗМІ, пише Politeka.net.

Моїсеєв зазначив, що його поховали знову. Йому прикро читати про себе, що у нього постійно все погано.

«Ну, так, поховали мене в черговий раз, — заявив артист. — Дуже прикро, коли прокидаєшся вранці у гарному настрої і читаєш заголовок, що я мало не помер, або що мені не на що їсти» .

Також артист зазначив, що не так давно спілкувався з Аллою Борисівною Пугачовою. Співачка переживала за зірку і вирішила особисто зателефонувати:

"Нещодавно дзвонила Алла Борисівна. Хвилюється теж за мене. Каже: рада, що у тебе все добре, тому що періодично читаю всяку нісенітницю про тебе, треба було почути твій голос, переконатися, що у тебе все добре, ти розумниця, ти молодець, ми тебе любимо. Передала привіт від Христини з Америки", - додав артист.

Борис також зауважив, що раз на два-три місяці про нього починають писати чутки. Він упевнений, що це через брак хайпу:

«Мабуть, не вистачає хайпи або рейтингу».

Повідомлялося, що мережу сколихнула новина про смерть російського артиста Бориса Моїсеєва.

Останнім часом Моїсеєв проходить курс реабілітації в США. Раніше він переніс інсульт і тиждень провів в штучній комі. У квітні артист відпочивав в Майамі, де активно займався відновленням здоров'я.

У неділю, 5 травня, під трагічним постом Олени Апіної про авіакатастрофу в Шереметьєво співачка Сара Окс залишила не менше шокуючий коментар. «Вибачте, це правда, що Борис Моїсеєв помер?», - написала артистка.

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