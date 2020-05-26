Борис Моисеев рассказал о своей жизни и возмутился тем, что о нем пишут много глупостей

Российский певец отреагировал на слухи о том, что у него снова все плохо со здоровьем. Борис дал интервью музыкальному критику Артуру Гаспаряну, передают РосСМИ, пишет Politeka.net.

Моисеев отметил, что его похоронили снова. Ему обидно читать о себе, что у него постоянно все плохо.

«Ну, да, похоронили меня в очередной раз, — заявил артист. — Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть».

Также артист отметил, что не так давно общался с Аллой Борисовной Пугачевой. Певица переживала за звезду и решила лично позвонить:

"Недавно звонила Алла Борисовна. Волнуется тоже за меня. Говорит: рада, что у тебя все хорошо, потому что периодически читаю всякую чушь про тебя, надо было услышать твой голос, удостовериться, что у тебя все хорошо, ты умница, ты молодец, мы тебя любим. Передала привет от Кристины из Америки", - добавил артист.

Борис также заметил, что раз в два-три месяца о нем начинают писать слухи. Он уверен, что это из-за недостатка хайпа:

«Видимо, не хватает хайпа или рейтинга».

Сообщалось, что сеть всколыхнула новость о смерти российского артиста Бориса Моисеева.

В последнее время Моисеев проходит курс реабилитации в США. Ранее он перенес инсульт и неделю провел в искусственной коме. В апреле артист отдыхал в Майами, где активно занимался восстановлением здоровья.

В воскресенье, 5 мая, под трагическим постом Алены Апиной об авиакатастрофе в Шереметьево певица Сара Окс оставила не менее шокирующий комментарий. «Извините, это правда, что Борис Моисеев умер?», — написала артистка.

Напомним, Пугачева и Киркоров не оставили в беде затворника Моисеева

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