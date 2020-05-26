Борис Моисеев рассказал о своей жизни и возмутился тем, что о нем пишут много глупостей
Российский певец отреагировал на слухи о том, что у него снова все плохо со здоровьем. Борис дал интервью музыкальному критику Артуру Гаспаряну, передают РосСМИ, пишет Politeka.net.
Моисеев отметил, что его похоронили снова. Ему обидно читать о себе, что у него постоянно все плохо.
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«Ну, да, похоронили меня в очередной раз, — заявил артист. — Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть».
Также артист отметил, что не так давно общался с Аллой Борисовной Пугачевой. Певица переживала за звезду и решила лично позвонить:
"Недавно звонила Алла Борисовна. Волнуется тоже за меня. Говорит: рада, что у тебя все хорошо, потому что периодически читаю всякую чушь про тебя, надо было услышать твой голос, удостовериться, что у тебя все хорошо, ты умница, ты молодец, мы тебя любим. Передала привет от Кристины из Америки", - добавил артист.
Борис также заметил, что раз в два-три месяца о нем начинают писать слухи. Он уверен, что это из-за недостатка хайпа:
«Видимо, не хватает хайпа или рейтинга».
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