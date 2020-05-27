43-річна уругвайська актриса Наталія Орейро, яка прославилася завдяки ролі в серіалі «Дикий ангел», перевтілилася у Дженніфер Лопес і Мерилін Монро

Фотографії яскравих фотосесій з'явилися в мережі, передає Politeka.net. На одній зйомці Орейро повністю повторила образ голлівудської зірки Мерилін Монро. Красуня використала білу перуку, фірмовий макіяж Монро, а також спробувала повторити її вираз обличчя. Варто відзначити, що Орейро це чудово вдалося. У цій фотосесії вона дійсно була дуже схожа на легендарну актрису.

Крім цього, Наталія Орейро взяла участь в зухвалій зйомці, де практично повністю копіювали образ співачки і акторки Дженніфер Лопес. Орейро накрутили волосся і наділи на неї латексний комбінезон. Красуня позувала у відвертих позах, а фанати навперебій сперечалися про її схожість з американською колегою. Варто зазначити, що схожі зірки не тільки кучериками, але і фігурами.

Як відомо, Наталія Орейро була дуже популярною в кінці 90-х. Тоді її персонажа в «Дикому ангелі» обожнювали мільйони. Пізніше з актором Факундо Арана, з яким вона грала в серіалі, вони знялися ще в одному проекті «Ти – моє життя». Втім, після гучного успіху проектів зі світовим визнанням у Орейро не було.

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