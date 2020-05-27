43-летняя уругвайская актриса Наталья Орейро, которая прославилась благодаря роли в сериале «Дикий ангел», перевоплотилась в Дженнифер Лопес и Мэрилин Монро

Фотографии ярких фотосессий появились в сети, передает Politeka.net. На одной съемке Орейро полностью повторила образ голливудской звезды Мэрилин Монро. Красотка использовала белый парик, фирменный макияж Монро, а также попыталась повторить ее выражение лица. Стоит отметить, что Орейро это прекрасно удалось. В этой фотосессии она действительно была сильно похожа на легендарную актрису.

Кроме этого, Наталья Орейро приняла участие в дерзкой съемке, где практически полностью копировала образ певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Орейро накрутили волосы и надели на нее латексный комбинезон. Красотка позировала в откровенных позах, а фанаты наперебой спорили о ее сходстве с американской коллегой. Стоит отметить, что похожи звезды не только кудряшками, но и фигурами.

Как известно, Наталья Орейро была очень популярной в конце 90-х. Тогда ее персонажа в «Диком ангеле» обожали миллионы. Позже с актером Факундо Арана, с которым она играла в сериале, они снялись еще в одном проекте «Ты – моя жизнь». Впрочем, после громкого успеха проектов с мировым признанием у Орейро не было.

Напомним, что Пэрис Хилтон в кружевных трусиках засветила самые вкусные места: Мэрилин Монро такое и не снилось.

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